As quartas de final do NBB começam nesta segunda (4) com dois jogos e prometem ser tão equilibradas quanto as oitavas, que tiveram cinco dos oito confrontos indo além do jogo 3.

Assim como na fase anterior, o formato é melhor de cinco e os times com melhor campanha disputam os jogos 1, 4 e 5 em casa, enquanto os jogos 2 e 3 são de mando do time de pior campanha.

As quartas de final terminam no dia 15 de maio. Confira data, horário e histórico dos confrontos nesta temporada do NBB.

Pinheiros x Paulistano