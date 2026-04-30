Com gols do zagueiro Gustavo Henrique e do atacante inglês Lingard, o Corinthians derrotou o Peñarol (Uruguai) por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (30) na sua arena em Itaquera, para permanecer com 100% de aproveitamento no Grupo E da Copa Libertadores da América.

O triunfo deixou a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz com nove pontos em três jogos disputados, liderando sua chave com folga e ficando muito perto de uma vaga nas oitavas de final.

Atuando em casa com o apoio de sua apaixonada torcida, o Timão conseguiu construir a vitória logo nos primeiros minutos da etapa inicial. O primeiro gol saiu aos 11 minutos, quando o argentino Garro levantou a bola na cabeça do zagueiro Gustavo Henrique, que foi muito feliz na finalização.