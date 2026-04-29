Os presidenciáveis Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Romeu Zema (Novo-MG), adversários do presidente Lula (PT) nas eleições de 2026, comemoraram a rejeição do Senado Federal à indicação de Jorge Messias ao STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quarta-feira (29).

Foram 42 votos contrários e apenas 34 a favor no plenário do Senado, após apertada aprovação na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). O indicado por Lula precisava de 41 votos favoráveis em votação secreta.

Foi a primeira vez, desde 1894, que o Senado rejeitou a indicação de um presidente da República para o STF. Nas redes sociais, Flávio e Zema, assim como outros políticos de oposição ao governo, celebraram a derrota. Alguns dos quadros são pré-candidatos ao Senado, casa legislativa que tem sido priorizada na montagem de palanques da direita para conseguir maioria e pautar o impeachment de ministros do STF.