Após oito horas de sabatina, Jorge Messias foi aprovado pela CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) do Senado com 16 votos favoráveis e 11 contrários, cabendo agora ao plenário a decisão final.

Com esse resultado, sua votação registra a maior quantidade de votos contrários na CCJ desde a redemocratização do Brasil, além do placar mais apertado para aprovação. O pior resultado anteriormente havia sido na sabatina de Flávio Dino, que teve 17 votos a favor a 10 contra.

No plenário do Senado, Messias precisa agora do aval de 41 entre 81 senadores na votação secreta.