Segundo o órgão, a alteração pode comprometer a eficácia dos itens, reduzindo a proteção esperada. No caso dos repelentes, há risco de não prevenir picadas de insetos, enquanto os protetores solares podem não oferecer proteção adequada contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta.

A decisão integra as ações de fiscalização da agência voltadas a garantir a segurança e a qualidade dos produtos disponíveis no mercado.