A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou, nesta quarta-feira (29), a suspensão da fabricação e da comercialização de diversos protetores solares e repelentes produzidos pela Henlau Química. Entre os itens atingidos estão produtos da marca Needs, comercializados com exclusividade pelas redes Droga Raia e Drogasil.
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A medida vale para todos os lotes dos seguintes produtos:
Repelente gel Baby Amorável;
Sunlau FPS 30 loção de proteção solar UVA/UVB com vitamina E;
Protetor solar FPS 30 Wurth;
Sunlau spray repelente DEET;
Needs repelente de insetos com icaridina spray kids;
Needs repelente de insetos com icaridina gel kids.
De acordo com a Anvisa, os produtos eram fabricados com formulações diferentes das aprovadas pela agência reguladora, responsável por fiscalizar cosméticos e medicamentos no Brasil.
Segundo o órgão, a alteração pode comprometer a eficácia dos itens, reduzindo a proteção esperada. No caso dos repelentes, há risco de não prevenir picadas de insetos, enquanto os protetores solares podem não oferecer proteção adequada contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta.
A decisão integra as ações de fiscalização da agência voltadas a garantir a segurança e a qualidade dos produtos disponíveis no mercado.