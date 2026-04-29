30 de abril de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Anvisa suspende protetores solares e repelentes; confira quais

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Marcos Santos/USP Imagens
De acordo com a Anvisa, os produtos eram fabricados com formulações diferentes das aprovadas pela agência reguladora.
De acordo com a Anvisa, os produtos eram fabricados com formulações diferentes das aprovadas pela agência reguladora.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou, nesta quarta-feira (29), a suspensão da fabricação e da comercialização de diversos protetores solares e repelentes produzidos pela Henlau Química. Entre os itens atingidos estão produtos da marca Needs, comercializados com exclusividade pelas redes Droga Raia e Drogasil.

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A medida vale para todos os lotes dos seguintes produtos:

Repelente gel Baby Amorável;

Sunlau FPS 30 loção de proteção solar UVA/UVB com vitamina E;

Protetor solar FPS 30 Wurth;

Sunlau spray repelente DEET;

Needs repelente de insetos com icaridina spray kids;

Needs repelente de insetos com icaridina gel kids.

De acordo com a Anvisa, os produtos eram fabricados com formulações diferentes das aprovadas pela agência reguladora, responsável por fiscalizar cosméticos e medicamentos no Brasil.

Segundo o órgão, a alteração pode comprometer a eficácia dos itens, reduzindo a proteção esperada. No caso dos repelentes, há risco de não prevenir picadas de insetos, enquanto os protetores solares podem não oferecer proteção adequada contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta.

A decisão integra as ações de fiscalização da agência voltadas a garantir a segurança e a qualidade dos produtos disponíveis no mercado.

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