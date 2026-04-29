É cada vez mais frequente observar situações em que alguém vence uma ação judicial, obtém uma sentença favorável e, ainda assim, enfrenta anos de dificuldades para receber aquilo que lhe é devido. Em muitos desses casos, o devedor afirma não possuir bens ou condições financeiras para quitar a dívida, ao mesmo tempo em que mantém um padrão de vida confortável, com viagens, veículos de alto valor e sinais externos de capacidade econômica, muitas vezes expostos publicamente. Diante desse cenário, o Código de Processo Civil passou a admitir a adoção das chamadas medidas executivas atípicas, como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o bloqueio do passaporte, com o objetivo de superar a resistência do devedor e estimular o cumprimento da decisão judicial.

Por envolverem restrições a direitos pessoais, essas medidas sempre foram tratadas com cautela no âmbito do Judiciário. O que se verificava, porém, era a ausência de um entendimento consolidado sobre os requisitos necessários para sua aplicação, o que muitas vezes dificultava seu uso mesmo em execuções prolongadas e reiteradamente frustradas. Com o julgamento do Tema Repetitivo nº 1137, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou diretamente a questão, passando a delimitar as hipóteses em que esse tipo de providência pode ser adotado no curso do processo de execução.

O STJ deixou assentado que o bloqueio da CNH ou do passaporte não se trata de providência automática, mas de uma medida possível quando demonstrado que as formas tradicionais de cobrança foram devidamente tentadas e se mostraram ineficazes. Assim, deve ficar comprovado que houve buscas por valores em contas bancárias, veículos, imóveis ou outros bens e que, mesmo assim, não foi possível localizar patrimônio suficiente para satisfazer a dívida. Na ausência de bens penhoráveis, a adoção dessas medidas passa a ser admitida como mecanismo capaz de impulsionar o andamento da execução.