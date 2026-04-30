Corina e Alexandre Silveira, à frente da flagship JADERALMEIDA em Campinas, estão em Milão durante a semana de design acompanhando de perto o cenário global do setor.

Mais do que lançamentos, o Salone se consolida como um termômetro cultural — onde contexto, linguagem e direcionamento ganham mais relevância do que tendências imediatas. É nesse tipo de leitura que se constrói consistência.

A partir dessa leitura, fica claro que a JADERALMEIDA segue alinhada com o que há de mais consistente no design contemporâneo, com uma linguagem própria, avessa a modismos e baseada em atemporalidade, precisão e coerência. A presença em Milão reforça essa conexão com o cenário global.