Levantamento divulgado nesta quarta-feira (29) pelo Iede (Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional) mostra que o Brasil ainda não garante acesso à educação infantil para a maior parte das crianças de 0 a 3 anos. Dados indicam que apenas 41,2% dessa faixa etária estavam matriculados em creches em 2024.

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O índice representa avanço em relação a 2016, quando o atendimento alcançava 31,8%, mas segue abaixo da meta nacional de 50%. Isso significa que mais da metade das crianças pequenas permanece fora das creches no país.