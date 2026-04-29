30 de abril de 2026
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EDUCAÇÃO INFANTIL

Maioria das crianças de 0 a 3 anos estão fora das creches

Por Isabela Palhares | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Altemar Alcantara Agência Senado
Mais da metade das crianças pequenas permanece fora das creches no país.
Mais da metade das crianças pequenas permanece fora das creches no país.

Levantamento divulgado nesta quarta-feira (29) pelo Iede (Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional) mostra que o Brasil ainda não garante acesso à educação infantil para a maior parte das crianças de 0 a 3 anos. Dados indicam que apenas 41,2% dessa faixa etária estavam matriculados em creches em 2024.

Leia também: MEC recomenda veto de IA na educação infantil

O índice representa avanço em relação a 2016, quando o atendimento alcançava 31,8%, mas segue abaixo da meta nacional de 50%. Isso significa que mais da metade das crianças pequenas permanece fora das creches no país.

O estudo, elaborado com base no Censo Escolar e em projeções populacionais, aponta que os municípios têm obrigação de ofertar vagas para essa faixa etária sempre que houver demanda das famílias, o que ainda não é plenamente atendido.

Além da baixa cobertura, há desigualdade entre os estados. O Amapá registra o menor índice, com apenas 9,74% das crianças matriculadas. Já São Paulo apresenta a maior cobertura, com 56,83%, mas ainda sem universalizar o acesso.

O indicador também revela dificuldades na qualidade do atendimento. Em 46% das creches, o número de crianças por professor está acima do recomendado. Em média, o país tem 9,1 crianças por docente, proporção superior à de países da OCDE.

Outro ponto destacado é a falta de estrutura: 62% das unidades não contam com apoio adicional em sala, e parte das creches não dispõe de itens básicos adequados, como banheiros, brinquedos e livros para a faixa etária.

O novo Plano Nacional de Educação ampliou a meta de atendimento para 60% das crianças de 0 a 3 anos e prevê que, em até cinco anos, toda a demanda por vagas seja atendida.

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