Maioria das crianças de 0 a 3 anos estão fora das creches
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Levantamento divulgado nesta quarta-feira (29) pelo Iede (Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional) mostra que o Brasil ainda não garante acesso à educação infantil para a maior parte das crianças de 0 a 3 anos. Dados indicam que apenas 41,2% dessa faixa etária estavam matriculados em creches em 2024.
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O índice representa avanço em relação a 2016, quando o atendimento alcançava 31,8%, mas segue abaixo da meta nacional de 50%. Isso significa que mais da metade das crianças pequenas permanece fora das creches no país.
O estudo, elaborado com base no Censo Escolar e em projeções populacionais, aponta que os municípios têm obrigação de ofertar vagas para essa faixa etária sempre que houver demanda das famílias, o que ainda não é plenamente atendido.
Além da baixa cobertura, há desigualdade entre os estados. O Amapá registra o menor índice, com apenas 9,74% das crianças matriculadas. Já São Paulo apresenta a maior cobertura, com 56,83%, mas ainda sem universalizar o acesso.
O indicador também revela dificuldades na qualidade do atendimento. Em 46% das creches, o número de crianças por professor está acima do recomendado. Em média, o país tem 9,1 crianças por docente, proporção superior à de países da OCDE.
Outro ponto destacado é a falta de estrutura: 62% das unidades não contam com apoio adicional em sala, e parte das creches não dispõe de itens básicos adequados, como banheiros, brinquedos e livros para a faixa etária.
O novo Plano Nacional de Educação ampliou a meta de atendimento para 60% das crianças de 0 a 3 anos e prevê que, em até cinco anos, toda a demanda por vagas seja atendida.