A Polícia Federal investiga a entrada de bagagens no Brasil sem inspeção em um voo particular que transportava autoridades e um empresário do setor de apostas. O caso envolve suspeitas de prevaricação e descaminho e tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).

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O que está sob investigação

A apuração mira a conduta de um auditor da Receita Federal que teria permitido a passagem de malas sem fiscalização no desembarque. O episódio data de 20 de abril de 2025, no retorno de uma viagem à ilha de São Martinho, apontada pela PF como paraíso fiscal.