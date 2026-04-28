O Santos empatou com o San Lorenzo, em Buenos Aires, na noite desta terça-feira (28), pela Copa Sul-Americana. Com Neymar de volta ao time após se recuperar de uma virose, o Santos ficou no 1 a 1.

Os gols do confronto foram marcados por Cuello e Gabigol, ambos no primeiro tempo.

Com o resultado, o Santos se complica na lanterna do Grupo D e soma apenas dois pontos em três rodadas. O líder San Lorenzo já tem cinco. Para seguir vivo, os comandados de Cuca precisam reagir nos três jogos restantes, sendo dois em casa.