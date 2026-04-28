O jogo entre Palmeiras e Santos, no Allianz Parque e válido pela 8ª rodada do Brasileirão feminino, teve uma expulsão inusitada. Poliana, zagueira do Alviverde, levou vermelho direto ao puxar o cabelo de Evelin Bonifácio, atacante do Santos.

No lance, após lançamento de Suzane, Evelin disputou com Poliana, ganhou e ia disparar na velocidade, mas teve o cabelo puxado pela zagueira do Verdão. A árbitra Thayslane de Melo Costa não hesitou em apresentar o vermelho direto.

A expulsão foi ainda no 1º tempo, aos 36 minutos. O Palmeiras se recompôs, e a partida terminou empatada por 0 a 0.