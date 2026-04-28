Pedro é o novo vice-líder da artilharia do Brasil em 2026, considerando a primeira divisão dos estaduais e campeonatos regionais, nacionais e internacionais. O atacante do Flamengo marcou duas vezes na vitória sobre o Atlético-MG, por 4 a 0, neste domingo (26), e chegou a 15 gols na temporada.

O craque rubro-negro ultrapassou Carlos Vinícius, do Grêmio, neste fim de semana. Ambos estavam empatados com 13 gols, mas o atacante gremista passou a rodada em branco. Outro concorrente que ficou para trás é Vanílson, do GAS, de Roraima, que balançou as redes 14 vezes.

Líder do ranking tem 19 gols e é sensação do futebol sul-matogrossense. Alex Choco, de 24 anos, começou o ano no Bataguassu e foi artilheiro do estadual, com 15 gols. No início de abril, transferiu-se para o Operário-MS para a disputa da Série D e da Copa Centro-Oeste e já tem um hat-trick em cinco jogos.

Veja o ranking completo