Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.001 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 130 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 01 - 13 - 32 - 36 - 43 - 60

92 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 41.209,18 cada

5.877 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.063,34 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.