O CFN (Conselho Federal de Nutrição) proibiu nutricionistas de usar inteligência artificial generativa para simular imagens de pessoas reais ou resultados clínicos. A vedação consta do novo Código de Ética e Conduta da categoria, divulgado no último sábado (25), e entra em vigor em até 90 dias após publicação.

O documento atualiza as regras da profissão para responder a transformações tecnológicas, sociais e científicas que impactam o trabalho dos nutricionistas.

Segundo Manuela Dolinsky, presidente do CFN, a necessidade de regulamentação partiu de um problema que o conselho já observava na prática. "A gente vê nas mídias sociais o uso de IA generativa para simular imagens, para interpretar exames laboratoriais, não só por nutricionistas, mas também por leigos", diz. "Isso não estava previsto no nosso Código de Ética, mas agora esse uso inadequado será coibido."