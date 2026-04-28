Uma mulher de 61 anos teve o rosto, o pescoço, o peito e os braços queimados depois de o ex-marido lançar uma caneca com água quente sobre ela no imóvel em que moram no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. O caso ocorreu por volta das 21h30 de segunda-feira (27).

Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares que atenderam ao chamado encontraram a mulher do lado de fora de casa, em estado de abalo emocional. Ela relatou ter sido agredida pelo ex-marido durante uma discussão doméstica.

A reportagem não identificou quem realiza a defesa do suspeito, identificado como José Raimundo dos Santos, 66.