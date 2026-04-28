Jogadores que cobrirem a boca em discussões com adversários serão punidos com cartão vermelho. A medida foi aprovada nesta terça-feira (28) em reunião do Ifab (International Football Association Board, órgão ligado à Fifa (Federação Internacional de Futebol) responsável por elaborar as regras do futebol.

O Ifab também determinou que o abandono de campo terá novas sanções. Atletas que deixarem o gramado em protesto contra decisões da arbitragem serão expulsos. Técnicos ou membros da comissão que incentivarem a saída da área de jogo também receberão cartão vermelho. Por fim, o abandono por toda a equipe será punido com a perda da partida.

As novas regras são motivadas por dois episódios recentes. Em janeiro, a seleção de Senegal abandonou o campo por alguns minutos durante a final da Copa Africana de Nações, em protesto contra a marcação de um pênalti para Marrocos. Os senegaleses retornaram e venceram. Em março, no entanto, a Confederação Africana retirou o título de Senegal e o concedeu a Marrocos.