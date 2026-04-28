O ex-cônsul-geral do Brasil em Hamamatsu, no Japão, Adelmo Garcia e sua esposa, Rosangela Lesnock, foram vítimas de um assalto no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na tarde do último domingo (26).

O diplomata e sua mulher aguardavam um motorista de aplicativo quando foram abordados por três assaltantes, dois deles armados.

Segundo as informações fornecidas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), os homens levaram os celulares das vítimas, um relógio e uma bolsa com dinheiro em espécie -os valores não foram divulgados. Os assaltantes deixaram o local após o roubo.