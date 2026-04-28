Suspeito de liderar um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital), João Gabriel de Mello Yamawaki obteve aval para pousar um helicóptero no Palácio dos Bandeirantes a fim de abreviar sua ida a um jogo de futebol no estádio do Morumbi, que fica a 1,3 quilômetro da residência oficial do governador de São Paulo.

O caso data do início de 2022, durante a gestão João Doria. O ex-governador declarou à Folha de S.Paulo que não vai comentar o caso e que as tratativas sobre o uso do heliponto cabem à Casa Militar. O órgão é subordinado ao gabinete do governador. A polícia diz ser "extremamente grave" que "consiga-se pousar tão facilmente" no local, mas não fornece mais informações que confirmem o efetivo uso do aval pela aeronave.

Já a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que "o caso mencionado ocorreu em março de 2022, portanto, sem qualquer relação com a atual gestão". Afirmou também que "a autorização para pousos e decolagens no heliponto do Palácio dos Bandeirantes segue critérios técnicos e operacionais determinados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)".