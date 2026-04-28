A região Sul registrou as primeiras temperaturas negativas do ano nesta terça-feira (28), com a chegada de uma massa de ar polar.

Em Santa Catarina, os termômetros chegaram a -3,3°C em São Joaquim, segundo informações da Defesa Civil estadual. Geada cobriu carros e campos na zona rural e moradores registraram roupas congeladas nos varais.

Em Urupema, a temperatura atingiu -2,2°C, e em Bom Jardim da Serra, -1,8°C. Os termômetros também ficaram no negativo em Urubici (SC), que marcou -0,7°C pela manhã.