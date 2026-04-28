O Instituto Nacional do Seguro Social passou a impedir que o segurado faça um novo pedido de aposentadoria, pensão ou BPC enquanto já existir um processo em análise. A mudança entrou em vigor após publicação no Diário Oficial da União no dia 24 de abril.

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A nova regra vale para todo o país e determina que, se o pedido ainda estiver em andamento ou dentro do prazo de recurso, não será possível abrir outro igual. O instituto considera “processo em curso” aquele que ainda pode ser contestado administrativamente.