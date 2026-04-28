Um sargento do Exército Brasileiro, 22, foi preso na noite de ontem após atropelar uma jovem no Distrito Federal. Ele responderá por tentativa de homicídio.

A mulher, de 20 anos, foi atropelada no último sábado. O caso aconteceu por volta das 1h, na região da CLN 3, bloco C, no Riacho Fundo II em Brasília.

Momentos antes, o suspeito e outros amigos estavam em um quiosque, onde bebiam. "Eles entraram, começaram a mexer com as mulheres que estavam lá, minha irmã teve uma discussão com ele e ele tentou matar ela", relatou o irmão dela, em entrevista à TV Globo, conforme o que ouviu de testemunhas.