30 de abril de 2026
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DIRIGIA BÊBADO

Sargento do Exército é preso após atropelar jovem e fugir; VÍDEO

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/Instagram
O homem responderá por tentativa de homicídio.
O homem responderá por tentativa de homicídio.

Um sargento do Exército Brasileiro, 22, foi preso na noite de ontem após atropelar uma jovem no Distrito Federal. Ele responderá por tentativa de homicídio.

A mulher, de 20 anos, foi atropelada no último sábado. O caso aconteceu por volta das 1h, na região da CLN 3, bloco C, no Riacho Fundo II em Brasília.

Momentos antes, o suspeito e outros amigos estavam em um quiosque, onde bebiam. "Eles entraram, começaram a mexer com as mulheres que estavam lá, minha irmã teve uma discussão com ele e ele tentou matar ela", relatou o irmão dela, em entrevista à TV Globo, conforme o que ouviu de testemunhas.

O sargento, dirigindo um Volkswagen Gol de cor preta, saiu de um estacionamento nas proximidades e deu ré contra a jovem. Segundo a Polícia Militar, ele realizou uma manobra em velocidade com a segurança da via, trafegando em sentido contrário.

Na sequência, fugiu sem prestar socorro. O Corpo de Bombeiros informou que a jovem foi encontrada no local desacordada e com sangramento na cabeça. Ela foi atendida e transportada ao hospital.

Mulher segue internada na UTI. Ainda de acordo com o irmão dela, ela quebrou a bacia e ossos da face, além de ter tido traumatismo craniano e cortes pelo corpo. "Está bastante machucada, a gente quer que ela tenha uma visão melhor de tudo o que aconteceu para relembrar das coisas."

O agressor foi preso ontem por policiais civis da 29ª DP. Polícia disse que a investigação apontou para um atropelamento proposital.

O Exército Brasileiro foi contato para comentar o assunto, mas ainda não retornou.

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