Uma denúncia aponta que estudantes de Medicina da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba, teriam criado um grupo para apostar quem cometeria violência sexual contra colegas do curso.
A informação foi divulgada pelo Diretório Acadêmico Nilo Cairo (Danc), que relatou ainda que uma aluna passou a ser vigiada e ameaçada por mensagens, com indicação de possível ataque nos próximos dias.
Segundo o diretório, a estudante foi perseguida em locais ligados à universidade, como o Centro Politécnico, a Reitoria e eventos acadêmicos. A Polícia Militar foi acionada, e uma investigação está em andamento.
Alunas do curso relataram medo e mudança na rotina, com medidas de precaução, como evitar sair sozinhas e circular acompanhadas. O diretório informou que não divulga mais detalhes para preservar a vítima.
A UFPR afirmou que tomou conhecimento das mensagens e adotou ações de acolhimento às estudantes. A instituição informou que abriu investigação preliminar, por meio da Corregedoria, para apurar responsabilidades.
O Conselho Regional de Medicina do Paraná manifestou repúdio e declarou que acompanha o caso, defendendo apuração rigorosa.
Com informações do Banda B.