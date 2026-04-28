Uma denúncia aponta que estudantes de Medicina da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba, teriam criado um grupo para apostar quem cometeria violência sexual contra colegas do curso.

A informação foi divulgada pelo Diretório Acadêmico Nilo Cairo (Danc), que relatou ainda que uma aluna passou a ser vigiada e ameaçada por mensagens, com indicação de possível ataque nos próximos dias.

Segundo o diretório, a estudante foi perseguida em locais ligados à universidade, como o Centro Politécnico, a Reitoria e eventos acadêmicos. A Polícia Militar foi acionada, e uma investigação está em andamento.