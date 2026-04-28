30 de abril de 2026
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ALUNOS DE MEDICINA

Denúncia aponta grupo de apostas de ataque sexual em faculdade

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/dancufpr/Imagem ilustrativa
A informação foi divulgada pelo Diretório Acadêmico Nilo Cairo (Danc).
A informação foi divulgada pelo Diretório Acadêmico Nilo Cairo (Danc).

Uma denúncia aponta que estudantes de Medicina da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba, teriam criado um grupo para apostar quem cometeria violência sexual contra colegas do curso.

A informação foi divulgada pelo Diretório Acadêmico Nilo Cairo (Danc), que relatou ainda que uma aluna passou a ser vigiada e ameaçada por mensagens, com indicação de possível ataque nos próximos dias.

Segundo o diretório, a estudante foi perseguida em locais ligados à universidade, como o Centro Politécnico, a Reitoria e eventos acadêmicos. A Polícia Militar foi acionada, e uma investigação está em andamento.

Alunas do curso relataram medo e mudança na rotina, com medidas de precaução, como evitar sair sozinhas e circular acompanhadas. O diretório informou que não divulga mais detalhes para preservar a vítima.

A UFPR afirmou que tomou conhecimento das mensagens e adotou ações de acolhimento às estudantes. A instituição informou que abriu investigação preliminar, por meio da Corregedoria, para apurar responsabilidades.

O Conselho Regional de Medicina do Paraná manifestou repúdio e declarou que acompanha o caso, defendendo apuração rigorosa.

Com informações do Banda B.

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