O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) publicou mais um vídeo neste sábado (25) em que satiriza os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.

O vídeo é o quinto capítulo da série batizada nas redes sociais do ex-governador de "Os Intocáveis", que faz imitações dos ministros da corte com bonecos gerados por IA (Inteligência Artificial).

Como mostrou a colunista Mônica Bergamo, Gilmar enviou a Moraes um pedido de investigação contra Zema no inquérito das fake news após a divulgação, no mês passado, de outro vídeo com bonecos que simulam uma conversa entre Gilmar e o colega Dias Toffoli.