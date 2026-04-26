Realinhar prédios tortos de Santos, no litoral de São Paulo, teria um custo estimado entre R$ 7 milhões e R$ 22 milhões cada um, estima a Acopi (Associação dos Condomínios dos Prédios Inclinados).

Causado pelo solo arenoso e fundações insuficientes nas construções, o problema vem desde a década de 1950, quando a cidade da Baixada Santista vivenciou seu primeiro grande impulso imobiliário.

Ao todo, 319 edifícios apresentam alguma inclinação em Santos. Desses, 65 são casos mais acentuados (com até 2,2 graus) -dos quais 64 estão na orla. No momento, 37 estão associados à Acopi, que atua para ter mais adesões.