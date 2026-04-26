Mesmo baleado no peito e na perna, um homem sacou uma arma e atirou contra uma multidão, ferindo três pessoas na madrugada deste sábado (25) em uma distribuidora de bebidas em Água Quente, no Recanto das Emas, no Distrito Federal.

A confusão começou quando um suspeito não identificado atirou no peito e na perna de um homem. O autor desses disparos fugiu logo em seguida.

Mesmo ferido, o homem atingido sacou um revólver e disparou contra as pessoas ao redor. "Esses disparos atingiram outros dois homens e uma mulher, todos adultos", informa em nota a PM do Distrito Federal.