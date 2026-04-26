26 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA

Baleado, homem sobrevive, abre fogo contra multidão e fere três

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Governo do Distrito Federal/Divulgação
Recanto das Emas, região administrativa do Distrito Federal criada em 1993. Confusão aconteceu em uma distribuidora de bebidas
Recanto das Emas, região administrativa do Distrito Federal criada em 1993. Confusão aconteceu em uma distribuidora de bebidas

Mesmo baleado no peito e na perna, um homem sacou uma arma e atirou contra uma multidão, ferindo três pessoas na madrugada deste sábado (25) em uma distribuidora de bebidas em Água Quente, no Recanto das Emas, no Distrito Federal.

A confusão começou quando um suspeito não identificado atirou no peito e na perna de um homem. O autor desses disparos fugiu logo em seguida.

Mesmo ferido, o homem atingido sacou um revólver e disparou contra as pessoas ao redor. "Esses disparos atingiram outros dois homens e uma mulher, todos adultos", informa em nota a PM do Distrito Federal.

As quatro pessoas baleadas foram atendidas no Hospital Municipal Dom Luiz Fernandes, em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. A polícia, que dispersou a aglomeração por volta das 5h20, confirmou a entrada das vítimas na unidade de saúde.

O homem que atirou na multidão foi transferido para o Hospital Regional de Taguatinga. A mudança ocorreu em razão da gravidade dos ferimentos.

As investigações já começaram. "O primeiro autor não foi localizado até o momento", diz a PM, que repassou o caso para a 27ª Delegacia de Polícia Civil.

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