O homem preso no sábado (25) por efetuar disparos com arma de fogo durante um jantar com jornalistas em um hotel em Washington DC, teria admitido à polícia que planejava atacar integrantes do governo de Donald Trump. Presentes no jantar, o presidente e a primeira-dama, Melania Trump, foram retirados do local.

O suspeito tinha como alvo integrantes do governo, segundo a polícia. A emissora CBS News divulgou hoje a informação após ouvir duas autoridades policiais e, mais tarde, a informação foi confirmada pelo procurador-geral, Todd Blanche, em entrevista ao programa "Face the Nation". Não foi informado, porém, quem seriam os alvos específicos.

Cole Tomas Allen, de 31 anos, teria atirado com uma escopeta no hotel em que ocorria o evento. O Serviço Secreto prendeu o atirador na noite de sábado, e agora o FBI faz buscas na residência dele na Califórnia.