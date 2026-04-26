João Pedro fica no quase, mas Chelsea vai à final
| Tempo de leitura: 2 min
O Chelsea está na final da Copa da Inglaterra. Com gol de Enzo Fernández, os Blues venceram o Leeds United por 1 a 0, neste domingo (26), em Wembley, e seguem vivos na briga pelo título.
João Pedro foi titular, mas viu melhor chance parar na trave. O brasileiro ainda viu o compatriota Lucas Perri levar a melhor após finalização na entrada da área.
Já o volante Andrey Santos foi acionado apenas no segundo tempo. Ele iniciou a partida no banco e foi a campo aos 20 minutos da segunda etapa.
Os Blues enfrentarão o Manchester City na final, marcada para 16 de maio, em Wembley.
Como foi o jogo
Leeds assustou, João Pedro ficou no quase e Enzo Fernández o abriu o placar. O Leeds não se intimidou e teve sua primeira chance logo aos três minutos de jogo, com Tanaka. A principal oportunidade, porém, veio aos 14, em chute de Aaronson defendido pelo goleiro Robert-Sánchez. O Chelsea respondeu pouco depois, com João Pedro acertando a trave após finalização dentro da área. No lance seguinte, aos 22 minutos, Pedro Neto recebeu pela direita e cruzou para Enzo Fernández colocar os Blues em vantagem. O brasileiro ainda teve a chance de ampliar em chute na entrada da área, mas Lucas Perri defendeu.
O Chelsea segurou pressão do Leeds e está na final da Copa da Inglaterra. João Pedro teve nova chance ao receber dentro da área, mas se atrapalhou na hora de finalizar e viu a defesa do Leeds fazer o corte. O Leeds voltou a assustar, com Sánchez defendendo cabeçada de Calvert-Lewin, e Tanaka finalizando para fora. O técnico dos Blues, então, optou pela entrada do volante Andrey Santos. A partida ficou mais truncada, com o Leeds seguindo no ataque em busca do empate e o Chelsea mais preocupado sem segurar o resultado do que em ampliar o marcador.