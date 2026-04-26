O presidente do PT, Edinho Silva, disse neste domingo (26) que o discurso antissistema pertence à esquerda e criticou o que chamou de "balcão de negócios" nas conversas entre Legislativo e Executivo. Ele discursou no final do congresso do partido, em Brasília.

O PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorrerá à reeleição neste ano, tentam se posicionar para tomar o discurso antissistema do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal pré-candidato de direita. Flávio é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Se tem [pensamento] antissistema, a resposta do antissistema está na esquerda, não está na direita, não está no fascismo. A resposta ao antissistema está conosco", disse Edinho.