João Fonseca enfrentará o espanhol Rafael Jodar neste domingo (26) pela terceira rodada do Masters 1000 de Madri.

A partida tem início previsto para as 16h30 (de Brasília). Será o quinto e último duelo do dia na quadra Manolo Santana Stadium.

Fonseca fará sua primeira partida no torneio da capital espanhola. Ele avançou por W.O. após Marin Cilic desistir da competição por conta de uma intoxicação.