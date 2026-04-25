Éder Militão está fora da Copa do Mundo 2026. O defensor do Real Madrid precisará passar por cirurgia e não se recuperará a tempo do Mundial. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Miguel Ángel Díaz, da rádio COPE, e confirmada pela reportagem.

A intervenção é necessária por conta de uma lesão muscular no bíceps femoral da perda esquerda. O Real Madrid comunicou a lesão do defensor brasileiro na última quinta-feira, incialmente sem a necessidade de cirurgia.

O tempo de recuperação estimado é de quatro meses, o que tira qualquer chance do defensor de ir ao Mundial.