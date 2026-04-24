Ecoando o coro de outras agências internacionais, a Organização Meteorológica Mundial (OMM), braço da ONU (Organização das Nações Unidas), informou nesta sexta-feira (24) que o El Niño deve se desenvolver já no período de maio a julho.

A última ocorrência do fenômeno, de 2023 a 2024, levou as temperaturas globais a níveis recordes e, somada à mudança climática, potencializou eventos climáticos extremos --como a seca histórica na amazônia e as enchentes no Rio Grande do Sul.

"Os modelos climáticos estão fortemente alinhados e há alta confiança no início do El Niño [em meados de 2026], seguido de intensificação adicional nos meses seguintes", disse em comunicado o chefe de previsão climática da OMM, Wilfran Moufouma Okia.