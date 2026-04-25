As hospitalizações por gripe avançam no país. Dados do Ministério da Saúde mostram que até 18 de abril, o Brasil registrou 4.658 internações por infecções causadas pelo influenza e 259 mortes. No mesmo período de 2025, foram 2.414 e 259, respectivamente, um crescimento de 92,9% nos casos que evoluíram para a gravidade e de 10,03% nos óbitos.

Uma das mortes registradas foi a do adolescente de 13 anos, em Sorocaba, no interior paulista. Ele morreu por complicações da gripe, mas não tinha comorbidades, segundo a prefeitura da cidade.

No último ano, quando a imunização foi estendida à toda a população acima de seis meses, o menino não se vacinou. O fato reforça a importância de não subestimar a doença e tomar a vacina.