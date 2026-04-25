O policial militar Cristiano Domingues Francisco, suspeito de matar a ex-mulher no final de janeiro, em Cachoeirinha (RS), teria usado uma ferramenta de inteligência artificial para simular a voz da vítima e conseguir se aproximar dos pais dela, que também teriam sido assassinados por ele, de acordo com a investigação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, concluída na semana passada.

Os corpos dos três ainda não foram encontrados, mas os investigadores acreditam ter elementos suficientes para indiciar Cristiano pelos crimes de feminicídio de Silvana Germann de Aguiar, 48, e o duplo homicídio dos pais dela, Isail Vieira de Aguiar, 69, e Dalmira Germann de Aguiar, 70. O inquérito tem mais de 20 mil páginas.

Além dos três assassinatos, Cristiano foi indiciado sob suspeita de ocultação de cadáveres, furto qualificado, falso testemunho, falsidade ideológica, fraude processual, associação criminosa e abandono de incapaz, porque teria deixado sozinho em casa o seu filho de 9 anos, da relação com Silvana, enquanto cometia os crimes.