A SAF Botafogo peticionou ao Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas pedindo que a decisão desta quinta-feira (23) que afastou John Textor do seu comando seja reconsiderada. A petição, assinada por 15 advogados, aponta supostas irregularidades que teriam sido cometidas pela Eagle durante o processo.

Um dos argumentos é o de que o tribunal teria concedido o afastamento de Textor sem que ele tenha sido diretamente pedido pela Eagle. A empresa, em litígio com o americano, teria pedido apenas a anulação da liminar judicial que o mantinha no controle da SAF, e não seu afastamento imediato.

Segundo os advogados da SAF, esse afastamento precisaria ser deliberado em assembleia geral com participação do clube associativo.