O técnico Fernando Diniz quer reforços pontuais para elevar o nível técnico do Corinthians na próxima janela de transferências.

A ideia não é inchar o elenco, mas qualificar o time com jogadores que cheguem para assumir a titularidade e suprir carências específicas. Embora não haja negociações em andamento, o departamento de futebol monitora oportunidades de mercado visando o meio do ano.

A tendência, no entanto, é de um número menor de contratações em relação ao início da temporada, quando o clube fechou sete reforços com perfis distintos.