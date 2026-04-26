A marca Pusco reafirma seu DNA de sofisticação ao lançar a coleção Velluto, assinada pela sensibilidade criativa de Rita Maria Alexandr. Como o próprio nome sugere, a linha mergulha na textura e no brilho sutil do veludo, trazendo peças que equilibram perfeitamente o rigor da alfaiataria com o conforto contemporâneo. É moda com alma, feita para quem não abre mão de presença e elegância em cada detalhe. Conheça a loja na Rua Maria Monteiro, 630, no Cambuí, e siga em @voudepusco.cambuicampinas