O Oguru Sushi Bar, já consolidado como uma das referências em culinária japonesa contemporânea em Campinas, movimenta o cenário gastronômico local com uma iniciativa imperdível para os amantes do frescor e saúde. A casa acaba de lançar uma ação exclusiva para seu sistema de delivery: o icônico Poke executivo da marca por um valor super especial de R$ 39,90. A proposta une a excelência dos insumos selecionados pelo restaurante à praticidade do atendimento remoto, permitindo que a experiência de alta gastronomia chegue à mesa dos campineiros com um custo-benefício surpreendente. É a oportunidade ideal para quem não abre mão de uma refeição leve, equilibrada e com a assinatura de qualidade do Oguru. Vale conferir! Saiba mais em @ogurusushibar