Uma onça-pintada de aproximadamente três anos de idade foi encontrada morta na manhã deste sábado (18) às margens da BR-262, no trecho entre Miranda e Corumbá, a 208 quilômetros de Campo Grande. O animal foi atropelado e abandonado na estrada.
De acordo com a Polícia Militar Ambiental (PMA), a equipe foi acionada por um motorista que avistou o felino ferido na lateral da rodovia. Policiais e o médico veterinário Gediendson Ribeiro, da Rede de Proteção e Conservação da Onça-Pintada (Reprocon), foram ao local.
Ao chegarem, constataram que o animal estava morto e apresentava sinais compatíveis com atropelamento. O corpo foi removido para procedimentos técnicos e coleta de material biológico.
Segundo a PMA, o trecho da rodovia corta área do Pantanal com intensa circulação de animais silvestres, especialmente à noite, quando se deslocam entre áreas de alimentação, abrigo e reprodução. A corporação orienta motoristas a redobrarem a atenção e acionarem a polícia pelo 190 em caso de animais feridos na pista.
Em publicação nas redes sociais, o biólogo e fotógrafo Gustavo Figueirôa, diretor da ONG SOS Pantanal, cobrou a votação do Projeto de Lei 466/2015, em tramitação desde 2015 na Câmara dos Deputados, que prevê medidas como passagens de fauna, cercamentos em trechos críticos e monitoramento de rodovias para reduzir atropelamentos de animais silvestres.
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