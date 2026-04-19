Uma onça-pintada de aproximadamente três anos de idade foi encontrada morta na manhã deste sábado (18) às margens da BR-262, no trecho entre Miranda e Corumbá, a 208 quilômetros de Campo Grande. O animal foi atropelado e abandonado na estrada.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental (PMA), a equipe foi acionada por um motorista que avistou o felino ferido na lateral da rodovia. Policiais e o médico veterinário Gediendson Ribeiro, da Rede de Proteção e Conservação da Onça-Pintada (Reprocon), foram ao local.

Ao chegarem, constataram que o animal estava morto e apresentava sinais compatíveis com atropelamento. O corpo foi removido para procedimentos técnicos e coleta de material biológico.