Após a notícia da morte do ídolo do basquete Oscar Schmidt, na tarde desta sexta-feira (17), familiares se pronunciaram nas redes sociais sobre os exemplos e o legado do atleta.

“Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz”, escreveu o jornalista e apresentador Tadeu Schmidt.

Felipe Schmidt, filho de Oscar, pediu respeito para a família e prometeu honrar o legado do pai. "Hoje o mundo perde um ídolo, e eu perco meu pai”, disse.