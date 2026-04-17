O apresentador Tadeu Schmidt decidiu que comandará a edição desta sexta-feira (17) do Big Brother Brasil 26 e abrirá o programa com uma homenagem ao irmão, Oscar Schmidt, que morreu aos 68 anos, também nesta sexta.

A atração irá ao ar ao vivo a partir das 22h25, na TV Globo, logo após a novela Três Graças.

A morte de Oscar foi confirmada horas antes do programa. Considerado um dos maiores nomes do basquete brasileiro, ele passou mal em Santana de Parnaíba (SP), chegou a ser socorrido, mas não resistiu.