O apresentador Tadeu Schmidt decidiu que comandará a edição desta sexta-feira (17) do Big Brother Brasil 26 e abrirá o programa com uma homenagem ao irmão, Oscar Schmidt, que morreu aos 68 anos, também nesta sexta.
A atração irá ao ar ao vivo a partir das 22h25, na TV Globo, logo após a novela Três Graças.
A morte de Oscar foi confirmada horas antes do programa. Considerado um dos maiores nomes do basquete brasileiro, ele passou mal em Santana de Parnaíba (SP), chegou a ser socorrido, mas não resistiu.
Nas redes sociais, Tadeu se despediu do irmão com uma mensagem em que o definiu como “maior ídolo” e “referência”, destacando a trajetória do ex-atleta.
Mesmo diante da perda, o apresentador decidiu manter sua participação no comando do reality e fará a abertura com um tributo ao irmão.