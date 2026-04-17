O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nesta sexta-feira (17), em sua rede social, mensagem de pesar pela morte de Oscar Schmidt, ídolo do basquete brasileiro e que morreu hoje.

Lula disse que o ex-jogador foi um "exemplo de obstinação, talento e de amor à camisa da Seleção" e "uniu o país em torno das quadras, com arremessos inesquecíveis e liderança indiscutível".

"Sua dedicação elevou o nome do país e fez dele inspiração para gerações de atletas e amantes do esporte. Neste momento de pesar, deixo minha solidariedade à família, aos amigos e à legião de fãs que ele conquistou no esporte", afirmou o presidente.