18 de abril de 2026
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Hall da Fama: Oscar Schmidt foi eternizado pouco antes de morrer

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@runschimarun/Instagram
Oscar já integrava o Hall da Fama da FIBA e também foi incluído no Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, nos Estados Unidos.
Oscar já integrava o Hall da Fama da FIBA e também foi incluído no Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, nos Estados Unidos.

Poucos dias antes de morrer, Oscar Schmidt foi homenageado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) com a inclusão no Hall da Fama da entidade. A cerimônia foi realizada em 8 de abril, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Leia mais: Ídolo do basquete brasileiro, Oscar Schmidt morre aos 68 anos

A escolha foi definida pela Comissão Avaliadora do COB em 2025. Oscar já integrava o Hall da Fama da FIBA e também foi incluído no Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, nos Estados Unidos.

A apresentação no palco foi feita por Hortência Marcari, ex-jogadora e amiga de longa data. Ela relembrou episódios da convivência com o ex-atleta e destacou a disciplina e a dedicação dele ao longo da carreira.

Durante a cerimônia, o filho de Oscar o representou e publicou mensagem nas redes sociais afirmando que o reconhecimento simboliza uma trajetória marcada pela entrega à Seleção Brasileira e ao esporte. O evento também homenageou Ricardo Santos e Emanuel Rego, do vôlei de praia, além de Alex Welter e Lars Björkström, da vela.

Maior pontuador da história do basquete, com 49.703 pontos, Oscar disputou cinco edições dos Jogos Olímpicos e marcou 1.093 pontos nas competições, recorde do torneio. Pela Seleção Brasileira, conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis.

Com informações do Lance!.

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