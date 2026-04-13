A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) negou pedidos de registro de novas canetas antiobesidade, usadas para tratar obesidade e diabetes tipo 2.

Três produtos à base de semaglutida e liraglutida buscavam autorização para comercialização no país. A rejeição, no entanto, foi publicada na manhã desta segunda-feira (13) no Diário Oficial da União.

A empresa Cipla Brasil apresentava dois medicamentos com liraglutida, chamados de Plaobes e Lirahyp. Os dois eram soluções injetáveis de 6 mg/mL, sendo um deles com duas canetas aplicadoras e o outro, com três.