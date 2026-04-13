A Nike enfrenta um problema no fornecimento de uniformes para as seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2026. Na última Data Fifa, ficou visível um erro de costura que gerou reclamação à marca.

Os uniformes produzidos pela Nike para a Copa do Mundo sofreram críticas. As camisas apresentaram um erro de costura visível.

O defeito aparece como um volume ou "inchaço" nas costuras dos ombros. O erro apareceu em todas as seleções que vestem Nike ao longo da última Data Fifa, inclusive na equipe do Brasil.