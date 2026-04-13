Um homem foi encontrado morto na tarde deste domingo (12) na entrada de um motel no bairro Santa Marta, em Cuiabá

Jonilton Alves de Carvalho, 42, estava hospedado no motel Paradise há dois dias. À Polícia Militar de Mato Grosso, o gerente do estabelecimento informou que ele deu entrada com dois homens em um dos quartos do local.

A vítima estava saindo a pé do motel após a estadia quando caiu por volta das 16h. Momentos antes, o trio havia pagado a conta e os dois acompanhantes tinham ido embora.