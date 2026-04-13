O longa brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, aparece como um dos títulos mais enganosos do cinema em levantamento publicado pela imprensa britânica.

Lançado em 2025, o filme tem um nome que remete a tramas de espionagem no estilo James Bond, mas apresenta uma narrativa centrada em questões políticas no Brasil dos anos 1970. A produção tem duração próxima de três horas e inclui, segundo a publicação, poucos momentos de ação ao longo da história.

A lista reúne seis obras consideradas exemplos de títulos que não refletem diretamente o conteúdo exibido em tela. Entre elas está Baby Driver, de Edgar Wright, que apesar do nome não trata de um bebê ao volante, mas de um motorista habilidoso apelidado de “Baby”.