O longa brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, aparece como um dos títulos mais enganosos do cinema em levantamento publicado pela imprensa britânica.
Lançado em 2025, o filme tem um nome que remete a tramas de espionagem no estilo James Bond, mas apresenta uma narrativa centrada em questões políticas no Brasil dos anos 1970. A produção tem duração próxima de três horas e inclui, segundo a publicação, poucos momentos de ação ao longo da história.
A lista reúne seis obras consideradas exemplos de títulos que não refletem diretamente o conteúdo exibido em tela. Entre elas está Baby Driver, de Edgar Wright, que apesar do nome não trata de um bebê ao volante, mas de um motorista habilidoso apelidado de “Baby”.
Também são citados Trainspotting, de Danny Boyle, que aborda o universo das drogas na Escócia; Brazil, de Terry Gilliam, ambientado em um cenário distópico; Cães de Aluguel, de Quentin Tarantino, sobre um assalto malsucedido; e Sorcerer, de William Friedkin, que retrata o transporte de explosivos pela selva sul-americana.
Segundo a reportagem, os títulos dessas produções criaram expectativas que não correspondem diretamente às tramas apresentadas ao público.
Com informações do Far Out Magazine.