Pelo menos 30 pessoas morreram pisoteadas no sábado (11) durante um tumulto na Citadelle Laferrière, um ponto turístico no norte do Haiti.

Estudantes e turistas estavam no local participando de um evento. O ponto turístico é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Ainda não há informações sobre a causa do tumulto.

O número de vítimas ainda pode aumentar. A informação é de Jean Henri Petit, chefe da Defesa Civil da região, que confirmou o local exato do incidente e coordena os alertas de resgate.