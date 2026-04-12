13 de abril de 2026
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TIROTEIO

PM intervém em assalto e mulher morre em meio a troca de tiros

Por Francisco Lima Neto | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/SSP
Viaturas da Polícia Militar de São Paulo
Viaturas da Polícia Militar de São Paulo

Uma mulher de 53 anos morreu na tarde deste sábado (11), após um policial militar de folga intervir em um assalto, na zona leste de São Paulo.

A vítima foi atingida durante uma troca de tiros entre o PM e criminosos na avenida Regente Feijó, no Tatuapé, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

A mulher foi socorrida ao Pronto-Socorro Tatuapé, mas não resistiu.

A ocorrência foi apresentada no DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), que apura a morte.

Também foi instaurado um IPM (Inquérito Policial Militar) para investigar os fatos.

A SSP lamentou a morte e se solidarizou com a família.

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