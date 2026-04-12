TIROTEIO
PM intervém em assalto e mulher morre em meio a troca de tiros
Por Francisco Lima Neto | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Uma mulher de 53 anos morreu na tarde deste sábado (11), após um policial militar de folga intervir em um assalto, na zona leste de São Paulo.
A vítima foi atingida durante uma troca de tiros entre o PM e criminosos na avenida Regente Feijó, no Tatuapé, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).
A mulher foi socorrida ao Pronto-Socorro Tatuapé, mas não resistiu.
A ocorrência foi apresentada no DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), que apura a morte.
Também foi instaurado um IPM (Inquérito Policial Militar) para investigar os fatos.
A SSP lamentou a morte e se solidarizou com a família.