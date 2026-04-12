Uma mulher de 53 anos morreu na tarde deste sábado (11), após um policial militar de folga intervir em um assalto, na zona leste de São Paulo.

A vítima foi atingida durante uma troca de tiros entre o PM e criminosos na avenida Regente Feijó, no Tatuapé, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

A mulher foi socorrida ao Pronto-Socorro Tatuapé, mas não resistiu.