Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 45 milhões na terça
A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (11) o concurso 2995 da Mega-Sena, que tinha o prêmio principal de R$ 39.230.753,53. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números, e o valor pode chegar a R$ 45 milhões no sorteio de terça-feira (14).
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 08 - 49 - 58 - 29 - 50 - 42.
Houve 54 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 42.308,07. Outras 2.889 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.303,52.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.