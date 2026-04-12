uase tão fácil quanto encontrar alguém com máquina fotográfica e enormes lentes apontadas para o alto era achar esses equipamentos nas mãos de gente falando português.

Dezenas de fotógrafos brasileiros, entusiastas por aviação, viajaram na última semana a Santiago, no Chile, para registrar a edição de 2026 da Fiade (Feira Internacional de Ar e Espaço, na tradução), apontada como a maior da América Latina e que há 46 anos ocorre bienalmente.

Ao menos meia centena deles se espalha desde a última terça-feira (7) pelo evento que vai até este domingo (12), na Base Aérea de Santiago junto ao aeroporto internacional Arturo Merino Benitez.